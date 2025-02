No próximo sábado, 22 de fevereiro, o Café Memória da Madeira estará de volta, das 9h30 às 11h30, com o tema ‘Viva o Carnaval (atividades lúdicas)’.

Refira-se que a atividade, a qual terá lugar no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), é aberta a toda a comunidade.

O Café Memória da Madeira, projeto da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés, pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares.

Para o evento não é necessária inscrição prévia, bastando comparecer a partir das 9h30 no Edifício 2000.