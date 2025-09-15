Violência na escola volta a aumentar

PSP confirma uma subida de 73% no número de crimes em contexto escolar. Após três anos de decréscimo de queixas, no último ano letivo foram registadas 45 ocorrências criminais. Este é o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira do JM.
Notícia também de primeira página é o estado em que se encontram as instalações do antigo AKI. O edifício é frequentado por toxicodependentes e está a pôr em risco a saúde pública. Veja as fotografias e recorde o que se já se escreveu sobre um possível futuro para o prédio.
‘Duas mulheres agredidas em duas noites no Funchal’, ‘Despiste de carro causa feridose danos materiais’ e ‘Turista assista por suspeita de coma alcoólico’ são notícias para ler nas páginas de Ocorrências.
O JM e o canal NaMinhaTerra TV realiza, hoje o segundo debate para as autárquicas. A partir das 19h00, no canal e nos meios do JM, vai estar em destaque o município de São Vicente.
‘Cibersegurança igual para todos os serviços’. Esta é uma medida aprovada em Conselho de Governo passa pela uniformização das práticas de proteção dos dados digitais. Saiba mais no JM.
Saíram os resultados da segunda fase do Ensino Superior e na Universidade da Madeira ficaram dezenas de vagas por preencher. É outra notícia nesta edição.
Outros temas: Segurança Social reforça apoios às famílias e Ovil das Feiteiras vai ser recuperado.
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
Vivemos tempos estranhos. A História sempre teve convulsões, guerras e líderes erráticos, mas a sensação contemporânea é a de que o caos deixou de ser...
Num mundo globalizado, mais do que nunca, é importante uma perspetiva humanista do lugar, com respeito por todos os habitantes, dos mais jovens aos mais...
Acaba de ser divulgado o estudo referencial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) Education at a Glance 2025. Entre inúmeros...
Do mês de setembro diz-se que é um mês de recomeços, de início de novo ciclo. Para muitos é como se de um novo ano se tratasse. Fazem-se planos, definem-se...
A Integração Europeia arrancou com base num projeto de paz e estabilidade, mas rapidamente se tornou um dos motores de desenvolvimento socioeconómico nos...
Os ciclos eleitorais em tempo normal têm o mérito de fazer mexer com o eleitorado. Obrigam a fazer balanços, a comparar promessas, a ler programas. No...
Se uma astróloga me definisse a partir do meu nascimento, diria que nasci em Portugal Continental, mas com “ascendente na Madeira”. Há lugares que o corpo...
Se cada mês fosse uma biblioteca, setembro teria prateleiras de madeira ainda com cheiro a sol, mas já com a promessa do frio a assentar nos cantos. Haveria...
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Iniciativa Liberal defende uma gestão do espaço público, a primeira linha da segurança de uma cidade, com inteligência e tecnologia, para proteger melhor...
O treinador português Rui Vitória deixou o comando do Panathinaikos, depois de perder no domingo para o campeonato
Ursula von der Leyen anunciou que iria propor a suspensão parcial do Acordo de Associação da UE com Israel no que diz respeito a questões comerciais.
A candidatura do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz acusou hoje o executivo liderado pelo JPP de “violar princípios fundamentais da Constituição da República”....
“O Juntos Pelo Povo, defendendo uma Autonomia que deve prioritariamente contribuir para aumentar o poder de compra dos nossos cidadãos, apresentará no...
Pelo menos um avião da TUI Airways seguiu esta segunda-feira para outro destino, apurou o JM, depois de não conseguir aterrar no Aeroporto da Madeira -...
Em Câmara de Lobos, um homem de 37 anos foi detido por tráfico de droga.
Em nota de imprensa enviada pela candidatura, é explicado que a rede de águas apresenta duas fragilidades, em Santa Cruz.
O Festival Cordas, que decorre de 01 a 11 de outubro, no Pico, nos Açores, apresenta pela primeira vez os instrumentos tradicionais da Madeira.
Catorze candidaturas disputam a Câmara Municipal do Funchal, a principal e mais populosa da Madeira, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, um número...