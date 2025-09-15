Violência na escola volta a aumentar

PSP confirma uma subida de 73% no número de crimes em contexto escolar. Após três anos de decréscimo de queixas, no último ano letivo foram registadas 45 ocorrências criminais. Este é o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira do JM.

Notícia também de primeira página é o estado em que se encontram as instalações do antigo AKI. O edifício é frequentado por toxicodependentes e está a pôr em risco a saúde pública. Veja as fotografias e recorde o que se já se escreveu sobre um possível futuro para o prédio.

‘Duas mulheres agredidas em duas noites no Funchal’, ‘Despiste de carro causa feridose danos materiais’ e ‘Turista assista por suspeita de coma alcoólico’ são notícias para ler nas páginas de Ocorrências.

O JM e o canal NaMinhaTerra TV realiza, hoje o segundo debate para as autárquicas. A partir das 19h00, no canal e nos meios do JM, vai estar em destaque o município de São Vicente.

‘Cibersegurança igual para todos os serviços’. Esta é uma medida aprovada em Conselho de Governo passa pela uniformização das práticas de proteção dos dados digitais. Saiba mais no JM.

Saíram os resultados da segunda fase do Ensino Superior e na Universidade da Madeira ficaram dezenas de vagas por preencher. É outra notícia nesta edição.

Outros temas: Segurança Social reforça apoios às famílias e Ovil das Feiteiras vai ser recuperado.

