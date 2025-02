O presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza destacou, nas comemorações do Dia do Vigilante da Natureza, que decorre na Gare Marítima, o papel dos “verdadeiros guardiões” da natureza.

Um compromisso que na Região ganha contornos especiais, pelas especificidades do território do mar à serra, reconheceu Manuel Filipe.

Em 2024, os vigilantes da Natureza desenvolveram 140 intervenções ao nível do combate as espécies invasoras, foram recolhidas 325 aves em ações de vigilância, mais de 80 iniciativas de sensibilização à população e emitidos 10 autos de notícia, apontou o responsável.

Manuel Filipe relevou a dedicação dos vigilantes nas Selvagens e nas Desertas, pelo trabalho e dedicação ali desenvolvidos.