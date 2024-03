VidaMar Hotels & Resorts promove Open Day para recrutamento

O VidaMar Hotels & Resorts - Madeira, unidade do Grupo PBH, promove, nos dias 5 e 6 de abril, um Open Day com o objetivo de recrutar 25 profissionais.

Segundo informa uma nota enviada à redação. as áreas de recrutamento incluem Alimentação & Bebidas (restauração, cozinha e copa), Lavandaria e Andares (responsável pela supervisão da limpeza e arrumação dos quartos e áreas comuns).

De acordo com o mesmo comunicado, o grupo mais adianta que procura “candidatos com formação e experiência nas áreas em questão, mas também está aberto a perfis diversos que, mesmo sem formação técnica, tenham atitude e vontade de aprender, atuando num dos setores mais dinâmicos da economia nacional”.

“Esta abordagem flexível visa responder às necessidades do mercado e potencializar o desenvolvimento de profissionais no ambiente desafiador e dinâmico do turismo e hotelaria”, justifica ainda.

”O hotel está numa fase de expansão e, através deste Open Day, convida profissionais a impulsionarem a sua carreira no sector do turismo, sobretudo nas áreas da hotelaria e restauração. Valorizamos tanto os novos talentos como os profissionais já experientes, oferecendo salários que reconhecem o esforço e as capacidades dos colaboradores”, disse Ricardo Sargo, diretor geral do VidaMar Hotels & Resorts – Madeira.Assim sendo, até 31 de março, os interessados deverão submeter a sua pré-inscrição no website do hotel, preenchendo o formulário disponibilizado para esse efeito. Após a seleção das candidaturas, os participantes serão contactados e receberão todas as informações necessárias.

Para mais informações sobre este Open Day, utilize os seguintes contactos: