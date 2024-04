O Conservatório associa-se à celebração do Dia Mundial da Dança apresentando o espetáculo ‘Catharsis’ no dia 27 de abril, às 20h, no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com a atuação dos alunos do Curso Profissional Intérprete de Dança Contemporânea.

“Catarse: uma jornada libertadora” é um espetáculo de dança que “mergulha nas profundezas da emoção humana, explorando o conceito de catarse como uma poderosa forma de purificação e renovação”, refere o Conservatório em nota de imprensa. A direção artística é das professoras Inês Aguiar e Sara Freitas.

Instituído pelo Comité Internacional da Dança, da UNESCO, decorria o ano de 1982, o dia 29 de abril passou a ser a data comemorativa do dia que celebra a dança a nível artístico e educacional, pelo mundo fora. Neste sentido, o programa escolhido para este evento, pretende mostrar as valências tanto da dança como dos artistas, numa coreografia de Sara Freitas, com adaptação de Inês Aguiar.

Sinopse:

“Catarse: Uma Jornada Libertadora” é um espetáculo de dança que mergulha nas profundezas da emoção humana, explorando o conceito de catarse como uma poderosa forma de purificação e renovação. Através da linguagem única da dança contemporânea e clássica, o espetáculo conduz o público por um caminho visceral, guiando-os por um labirinto de emoções reprimidas, tensões acumuladas e experiências transformadoras.

A narrativa coreográfica desenrola-se como um processo pessoal, onde os bailarinos representam os desafios individuais que todos enfrentamos nas nossas vidas. O palco torna- se um espaço simbólico de autodescoberta, permitindo que cada bailarino explore as suas próprias catarses e superações encaminhando-os para a Luz.