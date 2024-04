Miguel Albuquerque assegurou que a reabertura dos serviços de urgência nos centros de saúde de Santana e Porto Moniz não é uma medida eleitoralista.

Em reação à manchete do JM, o presidente do Governo Regional em gestão afiançou que dotar os centros de saúde em causa da Urgência noturna foi uma decisão motivada pela contratação de mais recursos humanos.

“Não haverá regressão nessa matéria”, prometeu.

Palavras ditas na apresentação do projeto do colégio dos Missionários para uma residência para idosos, com 40 camas. Albuquerque comentou, a esse propósito, que os prazos de execução do PRR terão de ser prolongados para que os diferentes países e regiões consigam concretizar os projetos apoiados.