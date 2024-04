Na semana de 22 a 26 de abril, a EB1/PE/C do Lombo do Guiné acolheu três professores da escola CEIP Manuela Pacheco, de Badajoz em Espanha.

“Estes docentes fazem parte de um Projeto Erasmus+ KA1, os quais visitaram esta escola no âmbito do “Job Shadowing”. Este acolhimento tem como objetivos adquirir competências, conhecimentos e partilha de práticas educativas, através da observação e dinamização de atividades nas diferentes turmas. Estes docentes partilharam histórias, jogos de leitura e escrita, aulas de Língua Gestual Espanhola e atividades manuais com os alunos. Também tiveram períodos de observação de aulas, nos quais puderam conhecer o sistema educativo português, em termos gerais, mas acima de tudo assistir, participar e assimilar as estratégias, metodologias e os recursos utilizados durante as aulas. Esta semana tornou-se numa partilha enriquecedora para todos os docentes e alunos, demonstrando a importância da cooperação a nível internacional, a qual promove novas aprendizagens e beneficia o ensino”, informa nota à redação do JM.

“A EB1/PE/C do Lombo do Guiné reforça assim a sua rede de parceiros europeus, possibilitadora de oportunamente virem a ser estabelecidas novas parcerias no âmbito do Programa Erasmus +.

O diretor agradece a todos os elementos que colaboraram no acolhimento dos referidos 3 docentes espanhóis, demonstrando uma vez mais que “Juntos construímos o futuro”, é ainda complementado.