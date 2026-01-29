Via Expresso: Trânsito condicionado entre Machico e Porto da Cruz para intervenção dos rocheiros

A circulação na via expresso, entre Machico e o Porto da Cruz, vai estar condicionada esta sexta-feira, entre as 9h30 e as 17h00, devido a uma operação de limpeza e saneamento da encosta por parte dos rocheiros da Direção Regional de Estradas.

De acordo com um aviso da empresa concessionária, os encerramentos da via ocorrerão, previsivelmente, por períodos de 30 minutos, reabrindo ao trânsito por períodos com a mesma duração, para que o trânsito possa fluir.

Este condicionamento vai ocorrer no troço compreendido entre os quilómetros 2,45 e 5,2, que inclui o chamado Túnel do Norte. Nos momentos de interrupção do trânsito, serão colocadas barreiras do lado de Machico e do Porto da Cruz (perto da estação da serviço).

O trânsito será, em alguns períodos desviado para o percurso alternativo, pelo antigo traçado de ligação entre Maroços e Maiata (Caminho da Madeira da Igreja, Rua Nossa Senhora do Bom Caminho, ER 212 e ER 110).

O trabalho dos rocheiros terá lugar no talude à esquerda, no sentido Machico - Porto da Cruz. A Viaexpresso solicita aos utentes “a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmitidas no local”.