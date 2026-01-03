Venezuela: Carlos Fernandes (PSD) recomenda prudência

O deputado social-democrata Carlos Fernandes, ex-emigrante na Venezuela, acompanha com particular atenção a nova crise no país.

Ao JM, o parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira diz que é preciso estar atento para perceber os próximos desenvolvimentos e recomenda aos madeirenses com familiares na Venezuela que tentem manter-se em contacto.

Fernandes mostra-se preocupado com os presos políticos, que podem ser prejudicados pelo regime de Maduro e diz que tem estado em contacto com familiares de dois cidadãos portugueses nessas condições. Admite que há incerteza e medo neste momento.

Carlos Fernandes segue ainda as recomendações da Embaixada portuguesa e pede aos emigrantes que evitem as ruas e fiquem em casa até a situação estar mais clarificada.