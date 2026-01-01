MADEIRA Meteorologia
Veja como foi o réveillon a bordo do Lobo Marinho (com fotos e vídeo)

Romina Barreto

Jornalista

Região
Data de publicação
01 Janeiro 2026
19:38

O navio Lobo Marinho foi palco de um réveillon abençoado, com chuva, proporcionando aos passageiros uma experiência memorável para dar as boas-vindas ao novo ano.

Entre música, animação e um ambiente de grande celebração, a noite ficou marcada pela energia contagiante a bordo e pela paisagem do oceano como cenário.

À medida que a meia-noite se aproximava, a expectativa crescia, culminando numa passagem de ano vibrante, celebrada com entusiasmo, brindes e momentos de pura euforia.

O destaque da noite foi a combinação entre entretenimento de qualidade, espírito festivo e a experiência singular de celebrar o réveillon em alto-mar, tornando esta viagem no Lobo Marinho uma recordação inesquecível para todos os que estiveram a bordo.

