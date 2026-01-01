Veja como foi o réveillon a bordo do Lobo Marinho (com fotos e vídeo)

O navio Lobo Marinho foi palco de um réveillon abençoado, com chuva, proporcionando aos passageiros uma experiência memorável para dar as boas-vindas ao novo ano.

Entre música, animação e um ambiente de grande celebração, a noite ficou marcada pela energia contagiante a bordo e pela paisagem do oceano como cenário.

À medida que a meia-noite se aproximava, a expectativa crescia, culminando numa passagem de ano vibrante, celebrada com entusiasmo, brindes e momentos de pura euforia.