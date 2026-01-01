Veja como foi o réveillon a bordo do Lobo Marinho (com fotos e vídeo)

O navio Lobo Marinho foi palco de um réveillon abençoado, com chuva, proporcionando aos passageiros uma experiência memorável para dar as boas-vindas ao novo ano.
Entre música, animação e um ambiente de grande celebração, a noite ficou marcada pela energia contagiante a bordo e pela paisagem do oceano como cenário.
À medida que a meia-noite se aproximava, a expectativa crescia, culminando numa passagem de ano vibrante, celebrada com entusiasmo, brindes e momentos de pura euforia.
O destaque da noite foi a combinação entre entretenimento de qualidade, espírito festivo e a experiência singular de celebrar o réveillon em alto-mar, tornando esta viagem no Lobo Marinho uma recordação inesquecível para todos os que estiveram a bordo.
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
Na sua mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro deste país do fado disse-nos que “agora é que é”, que vamos ter três anos e meio sem eleições (assim queiram...
As tradições são para se manter. Normalmente o meu último artigo do ano, se ficar no final do mês de dezembro, como é o caso, faço o balanço do que fica...
Num país que se diz moderno, europeu e competitivo, continua a prosperar um velho vício nacional: promover pessoas por afinidade e não por competência....
Em 2013, aceitei o desafio de coordenar o Centro Europe Direct na RAM, uma estrutura satélite da Comissão Europeia que, sob a coordenação da sua Representação...
A proximidade das eleições presidenciais de 2026, num contexto de incerteza interna e externa, obriga a refletir sobre o papel do Presidente da República....
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso que atualiza as previsões meteorológicas.
“Informa-se ter sido recebido do Instituto Português do Mar...
O Supremo Tribunal de Justiça anulou a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e ordenou a devolução dos passaportes do ex-presidente da Câmara Municipal...
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de desacatos ocorridos na Rua das Fontes, na madrugada desta quinta-feira, que motivaram mesmo uma...
O Serviço Regional de Proteção Civil já registou, até às 18h00 desta quinta-feira, um total de 37 ocorrências provocadas pela passagem da Depressão Francis...
A Madeira voltou a reunir milhares de pessoas para assistirem ao fogo de artifício da passagem do ano.
Apesar das incertezas sobre as condições meteorológicas,...
Um menino de 9 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido, na quarta-feira à tarde, na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado...
A Marinha Portuguesa fez 511 ações de busca e salvamento em 2025, nas quais foram salvas 589 pessoas, anunciou hoje a instituição na sua página na internet....
O navio de cruzeiros Ambience, que esteve no porto do Funchal para a passagem de ano, está a regressar à Madeira para desembarque médico.
Segundo apurou...
A Marinha Portuguesa, acaba de informar que, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e com o Serviço Regional de...