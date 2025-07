Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Duas embarcações estão responsáveis por transportar a imagem de São Pedro e de São Pedro Telmo. As insígnias do Espírito Santos também seguem em procissão, distribuídas por vários barcos. Pescadores estão satisfeitos e apesar dos constrangimentos sofridos este ano, com as obras no cais da Ribeira Brava e sem autorização para atracar na Calheta, o sentimento é de esperança que este é apenas um revés e que para o ano tudo voltará ao normal. Enquanto ainda muitos aguardam a Entrada no barco no cais, na baixa de Câmara de Lobos uma multidão acompanha, ao longe, toda esta movimentação. Música, alegria e muita animação são uma constante.