O Centro de Energia e Tecnologia promove um encontro sobre Sustentabilidade, Energia, Água, Manutenção e Segurança, temas críticos para o setor industrial, comercial, hoteleiro e de serviços.

Este encontro está agendado para dia 4 de abril e decorrerá entre as 9h30 e as 12h30, no auditório do Museu de Eletricidade Casa da Luz e reúne um painel de especialistas para discutir desafios, requisitos legais e soluções inovadoras que estão moldando o futuro da sustentabilidade e da eficiência operacional.

Com um programa abrangente, este encontro abordará desde a gestão de energia e a prevenção de riscos ambientais até à manutenção de infraestruturas e às mais recentes exigências legais. Especialistas de referência compartilharão conhecimentos valiosos, tornando este um encontro essencial para empresários, gestores, engenheiros e técnicos que buscam inovação e conformidade regulatória.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória.