O PAN-M vai estar representado na lista do partido às Eleições Europeias de 2024 por Válter Ramos, jovem de 32 anos que atualmente faz parte da equipa de trabalho da representação parlamentar do partido na ALRAM.

Válter Ramos é Técnico Superior de Educação de profissão e, para além das suas funções na ALRAM, frequenta o mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário na Universidade da Madeira. É licenciado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto e tem experiência profissional enquanto técnico em várias entidades regionais, assim como no estrangeiro, mais concretamente em Barcelona.

A lista candidata do partido PAN é encabeçada por Pedro Fidalgo Marques, reconhecido pela sua dedicação à defesa dos Direitos Humanos, dos Animais e do Ambiente. Válter Ramos irá na 7ª posição da lista, melhor número alguma vez registado numa candidatura do Partido a Eleições Europeias.

“Nestas Eleições Europeias, o PAN emerge como a voz do futuro. Com um compromisso inabalável com a sustentabilidade, promete entrar no Parlamento Europeu apelando a um mundo mais verde e equitativo. Da proteção da biodiversidade à transição para energias renováveis, cada intervenção irá refletir o nosso compromisso com o planeta e com as suas pessoas. Não apenas procuramos soluções ambientais, mas também justiça social e económica para todos os cidadãos europeus. Sendo o meu foco representar a Madeira e as especificidades da nossa Região que tanto beneficia dos fundos europeus e que deles depende para o seu desenvolvimento nas mais diversas áreas. Defendemos contudo que tem de haver uma aposta mais efetiva na garantia dos direitos humanos e da proteção animal”, refere Válter Ramos.

De acordo com o partido, na Madeira, em Portugal e na Europa, a preservação ambiental e o bem-estar animal são “causas urgentes que merecem atenção e ação política”.

E, por isso, o PAN emerge-se “como uma voz comprometida com essas questões vitais”.

“Ao votar no PAN, estamos investindo no futuro sustentável, promovendo políticas que protegem os recursos naturais, preservam a biodiversidade e garantem o respeito aos direitos dos animais. O PAN representa uma visão progressista e inclusiva, comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Nas próximas eleições, escolher o PAN é escolher um futuro mais verde e ético para a Europa”, remata a mesma nota.