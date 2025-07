A USAM- União dos Sindicatos da Madeira levará a efeito, amanhã, um debate, para uma análise à situação da contratação coletiva na RAM. Esse encontro decorrerá no auditório do Sindicato da Hotelaria na Madeira, localizado na rua da Alegria. Depois dessa reunião, segue-se uma arruada, com hora prevista para as 16h30, até a Quinta Vigia, com o objetivo de entregar ao presidente do Governo Regional, uma resolução/moção. Ali, serão prestadas declarações à comunicação social, pelas 16h45.

A USAM, em nota divulgada há instantes, diz exigir um futuro melhor para a Região e para o país, “de desenvolvimento, progresso e justiça social”.