A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ), com sede na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, assinalou, ontem, dia 18 de março de 2025, o seu 10.º aniversário, na sala de sessões do estabelecimento de ensino.

A cerimónia contou com a presença do diretor regional de Educação, Marco Gomes, do presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Barcelos, da coordenadora da Universidade Sénior Gonçalves Zarco, professora Maria do Céu Barcelos, de toda a equipa pedagógica da Universidade Sénior Gonçalves Zarco e dos alunos seniores, entre outros docentes, voluntários, parceiros, amigos e alunos das turmas 1 do 6.º ano de escolaridade, da turma 6 do 10.º ano de escolaridade e da turma 5 do 11.º ano de escolaridade.

O evento contou, igualmente, com a colaboração de duas alunas seniores, que fizeram o papel de apresentadoras do certame, casos das senhoras Fátima Lume e Elisabete Rodrigues.

Foi cantado o ‘Hino da Escola’, com letra do fundador da USGZ, o professor António Castro, e música da maestrina Maria João Caires, que é também professora de Piano/Teclado e Canto da USGZ. De seguida, cantou-se a música ‘Memórias de Vida’, que foi escrita para homenagear os 10 anos de trabalho desenvolvido por esta Universidade Sénior, que está sempre atenta aos seus alunos seniores. A letra desta música é da autoria da professora Maria do Céu Barcelos e a música das professoras Maria João Caires e Rubina Fernandes.

Ao longo de todo o evento foi projetada a revista online que assinala esta década da USGZ e que é da responsabilidade da professora Maria do Céu Barcelos e do professor Pedro Regedor. Foi ainda declamada pela discente sénior Fátima Lume a poesia ‘As Cores da Vida’, da autoria das professoras Rubina Fernandes e Ana Paula Reis.

“Equipa pedagógica tem feito um excelente trabalho”

No seu discurso, a professora Maria do Céu Barcelos, coordenadora da USGZ, começou por fazer uma retrospetiva de todo o trabalho desenvolvido ao longo da última década, em prol da “aprendizagem ao longo da vida”, tendo valorizado o trabalho de todos os intervenientes. Prosseguindo o seu raciocínio, aquela responsável regozijou-se pelo facto de os alunos seniores serem uma inspiração para todos nós. “A vossa sede de conhecimento, energia, alegria e persistência na superação dos vossos obstáculos e das vossas limitações é, para todos nós, razão para admiração, respeito e fonte de inspiração”, disse.

A referida docente enalteceu todo o apoio e colaboração da equipa pedagógica da USGZ, mencionando um a um o nome de todos os docentes, e salientado que “a nossa equipa pedagógica, composta por excelentes profissionais, empenhados e comprometidos, tem sido essencial para proporcionar experiências educativas enriquecedoras e transformadoras a todos os nossos seniores”. E continuou: “Juntos, temos criado um ambiente acolhedor, colaborativo e inclusivo, onde cada aluno sénior encontra o seu lugar e se sente valorizado e sobretudo, respeitado.”

A Coordenadora da USGZ terminou a sua intervenção, referindo que “neste momento especial, celebramos cada conquista e cada sorriso partilhado na nossa Universidade Sénior. Que continuemos juntos nesta caminhada de crescimento e de descoberta”, desejou, a finalizar.

Presidente agradece a todos os que fizeram da USGZ “um projeto de excelência”

Fazendo uso da palavra, o presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Barcelos, começou por agradecer a presença de todos neste dia marcante para a escola e para o projeto USGZ. “É com enorme alegria e imensa satisfação que aqui estamos a comemorar mais um aniversário da nossa Universidade Sénior. Hoje festejamos uma década de aprendizagem, crescimento e muita dedicação”, referiu, para de imediato acrescentar: “Dedicação destas jovens alunas e das equipas pedagógicas que as têm acompanhado ao longo desta década”. E prosseguindo: “Desde a sua criação, a missão da nossa Universidade tem sido a de proporcionar aos alunos seniores, não apenas a oportunidade de aprender, como também de se envolver ativamente num ambiente acolhedor e extremamente inspirador”. Em contrapartida, continuou o responsável máximo pelo estabelecimento de ensino, “as vossas histórias e experiências únicas de vida têm contribuído para a riqueza e diversidade que caracteriza a nossa instituição e nossa Universidade”.

Ricardo Barcelos acrescentou, ainda, que ao “comemorarmos estes 10 anos de existência, comemoramos, igualmente, muitos momentos de descoberta e de superação de todos vós”, sendo que passada esta década reconhecemos e agradecemos o esforço e a dedicação de todos: pessoal docente, pessoal não docente, voluntários, parceiros e amigos, que têm trabalhado incansavelmente para fazer da nossa Universidade Sénior um local de excelência e de acolhimento”.

“Ao olhar para o futuro, comprometemo-nos a continuar a expandir os nossos horizontes e a procurar novas formas de enriquecer a vida dos nossos alunos seniores”, garantiu aquele responsável, porque sabemos que “a sede de saber permanece viva em cada um de vós”. E prosseguiu: “Que este 10.º aniversário seja um momento de reflexão sobre o caminho percorrido e ao mesmo tempo de entusiasmo pelo que nos falta percorrer”.

A finalizar, o Presidente do Conselho Executivo garantiu que “juntos, continuaremos a construir um legado de amizade, de aprendizagem e de crescimento pessoal”, agradecendo de “coração” a todos os que direta ou indiretamente têm “contribuído para o sucesso e o engrandecimento da nossa Universidade”, e desejando a todos votos de “parabéns e muitos sucessos”.

“Partilha entre os alunos mais jovens e os menos jovens é espetacular”

O diretor regional de Educação foi o último a usar da palavra, tendo começado por endereçar os parabéns à Universidade Sénior e a todos os seus professores e alunos, assim como ao Conselho Executivo do estabelecimento de ensino. Enalteceu, depois, o “hino da escola, cantado em conjunto e com alegria pelos alunos mais jovens e pelos menos jovens”, assim como a segunda canção, “Memórias de vida”, criada justamente para a comemoração dos 10 anos da USGZ. A esse propósito, referiu que “o seu conteúdo

pedagógico e a partilha destes momentos é muito produtiva”, na medida em que defende que a “Educação apresenta-se como uma oportunidade de crescimento, e o que aqui vimos foi que os alunos mais jovens interagem muito bem com os menos jovens, o que é espectacular”. “Este tipo de interação, de uns com os outros, permite que as pessoas não fiquem isoladas, que não fiquem tristes, por isso é que estas experiências são saudáveis”, acrescentou.

Nesse sentido, “apelou aos alunos mais jovens para que aprendam com os menos jovens”, pois a sabedoria destes “ser-lhes-á muito importante para enfrentarem os desafios futuros”.

Certificados e lanche/convívio para discentes e docentes

Nesta cerimónia comemorativa do 10.º aniversário da USGZ foram entregues Certificados de Mérito a todos os alunos seniores e docentes; cantados os ‘Parabéns à Universidade Sénior Gonçalves Zarco’, tendo a cerimónia finalizado com um lanche/convívio partilhado entre todos os participantes.