Bom dia!

O Instituto de Florestas e a Universidade da Madeira estão a avaliar a capacidade máxima dos locais turísticos de maior afluência. Apesar dos esforços de beneficiação das zonas de lazer e do reforço da fiscalização que já resultou em 23 contraordenações só este ano, Manuel Filipe defende restrições. “Se a capacidade é para 100 pessoas em determinada área por hora, não podem estar 200 nessa mesma hora”, vinca.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca estátuas que andam pelo Funchal. São marcos históricos, carregados de simbolismo, que se confundem com a paisagem urbana da cidade. Mas, são diversas as estátuas que acabam por mudar de lugar com o passar dos tempos.

Saiba ainda que Tolentino Mendonça conquista Prémio Eduardo Lourenço e que Festival Infantil da Canção cria hoje Espaço para o talento.

Transportes distribuídos por três secretarias é outro assunto de relevo. O setor marítimo ficará sob a tutela de José Manuel Rodrigues. Pedro Rodrigues herda transportes terrestres e Eduardo Jesus mantém dossier das viagens aéreas.

Não perca ainda as Ocorrências com destaque para a notícia que dá conta de turistas resgatados no Curral das Freiras após 20 horas de aflição.

Tudo isto e muito mais no seu JM deste sábado.

Bom dia e bom fim de semana!