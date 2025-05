O ADN (Alternativa Democrática Nacional) reiterou o seu compromisso com o fortalecimento do ensino superior na Região Autónoma da Madeira, sublinhando o papel fundamental da Universidade da Madeira (UMa) como motor de desenvolvimento, inovação e coesão social.

Este compromisso foi reforçado durante uma reunião com o Reitor da Universidade da Madeira, na qual foram discutidas questões estruturantes para o futuro da instituição e da própria região. No centro da conversa, estiveram temas como o financiamento da universidade, a formação em áreas estratégicas como a cibersegurança e inteligência artificial, a retenção de talentos qualificados e a sustentabilidade do modelo de propinas.

Entre as preocupações destacadas está a necessidade de um financiamento justo e ajustado ao papel estratégico da UMa, reconhecendo as suas particularidades enquanto instituição insular com responsabilidades acrescidas no desenvolvimento regional.