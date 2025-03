A semifinal da Madeira das Olimpíadas de Química Mais (+) realiza-se no próximo sábado, 15 de março de 2025, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada), sob organização do Centro de Química da Madeira e Departamento de Química da Universidade da Madeira, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Química.

O programa da semifinal terá início às 10h00, com a receção aos participantes, no átrio de entrada do edifício do Campus da Penteada, seguida da realização da prova teórica. Às 12h30, serão divulgados os resultados.

A final nacional está agendada para o dia 10 de maio, na Universidade de Aveiro, onde os melhores classificados das semifinais irão disputar o título nacional.

As Olimpíadas de Química Mais (+) são dirigidas aos estudantes do ensino secundário (10º e 11º anos de escolaridade), e têm como objetivos dinamizar o estudo e ensino da química, aproximar as escolas básicas e secundárias às instituições de ensino superior, despertar o interesse e gosto pela química, divulgar a química como ciência, e cativar vocações para carreiras científicotecnológicas.