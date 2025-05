A Universidade da Madeira (UMa), em parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP), realizará na sexta-feira, dia 9 de maio, a cerimónia de entrega dos diplomas aos estudantes da 1.ª edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.

Esta cerimónia, com início marcado para as 17h00, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, vai contar com as intervenções do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, dos Coordenadores da Pós-Graduação, Joaquim Pinheiro e Raquel Duque, e da Representante dos Estudantes, Mónica Silva.

“A Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais surgiu na sequência de um protocolo de cooperação, assinado em fevereiro de 2022, entre a UMa e a UCP. O programa foi cuidadosamente estruturado de forma a oferecer aos estudantes uma compreensão aprofundada das dinâmicas políticas e diplomáticas globais, estimulando uma reflexão sobre o fenómeno político sob diferentes perspetivas, abrangendo desde as teorias e filosofias políticas clássicas até as questões contemporâneas que moldam as relações internacionais.

Com a conclusão deste curso, os participantes estarão capacitados para atuar em diversas atividades profissionais, incluindo assessoria política e em comunicação política, carreira política e em organizações internacionais, consultoria e relações internacionais em empresas”, explica a academia madeirense.