Devido à presença do escaravelho da palmeira no Porto Santo, a autarquia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto Santo, informa que serão abatidas à volta de uma centena de palmeiras.

“Serão abatidas cerca de 120 palmeiras, em vários pontos da cidade, por estarem infetadas, sendo que a autarquia se dispõe a fazer a substituição parcial por outras árvores, tentando fazer com que o impacto visual não seja tão significativo”, é consubstanciado.

O processo de abate, de acordo com a mesma fonte, ocorrerá dentro dos próximos quinze dias.

“No âmbito da presença do escaravelho da palmeira no Porto Santo, que já infetou centenas destas árvores, o município vai dar início, dentro dos próximos 15 dias, ao abate de mais de uma centena de palmeiras, evitando assim, a propagação desta praga e o perigo que algumas destas árvores já apresentam para a população”.