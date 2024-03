Um milhão de euros em 30 lotes para auto-construção no Caniçal

Miguel Albuquerque apresentou, esta manhã, o projeto de expansão do loteamento do bairro das Feiteirinhas, no Caniçal, um investimento de cerca de um milhão de euros. A empreitada contemplará 30 novas casas – duplex de tipologias T2, T3 e T4 -, que deverão ser disponibilizadas no primeiro semestre do próximo ano.

Os lotes serão atribuídos para a autoconstrução à população do Caniçal, já que o terreno é cedido pelo Governo Regional, através do IHM, sendo que a construção será suportada pelo adquirente.

Em três zonas distintas, as novas casas visam proporcionar à população do Caniçal “melhores condições de habitação” sendo que, uma vez que os terrenos são atribuídos pelo executivo, a previsão de Albuquerque é que a compra da habitação fique “30% mais barato” face aquilo que é habitual em processos normais.

“O terreno tem logo uma vantagem de que com propriedade do terreno a própria operação bancária de financiamento já tem uma garantia real o que não acontecia no direito de superfície”, observou o chefe do executivo, relevando o facto de ser um projeto “muito importante para as novas gerações e para a população do Caniçal”.