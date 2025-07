O aumento, na última década, do número de empresas que promovem passeios turísticos todo-o-terreno, é a manchete da edição desta sexta-feira do JM. ‘Turismo sobre rodas dispara’ é o título que remete o leitor para dados estatísticos sobre esta realidade.

Outro destaque é dirigido especialmente aos pensionistas, que, ainda em setembro deste ano, vão receber um suplemento financeiro, entre os 100 e os 200 euros. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro na Assembleia da República.

O Centro de Apoio aos Sem Abrigo (CASA) constata um agravamento da toxicodependência no Funchal, onde 91 dos 128 sem-abrigo dormem nas ruas, um assunto ao qual o JM uma vez mais dedica atenção.

A Madeira será pioneira no País no domínio da Inteligência Artificial aplicada ao ensino. Projeto foi ontem apresentado e arranca no próximo ano letivo em duas escolas da Região. Também para ler nesta edição.

Lembra-se de Rafael Macedo? O antigo diretor da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM, a viver fora da Madeira, viu ser arquivado o processo judicial movido pelo Grupo Joaquim Chaves, ao qual chamou de “escumalha”. Conheça a justificação do Tribunal.

O insólito aconteceu quando um homem, estrangeiro, foi vítima de atropelamento e fugiu para casa, em vez de esperar por ajuda. Um caso para ler em Ocorrências.

Estes são os destaques, mas há mais noticiário para ler nesta edição.