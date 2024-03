Arranca às 18 horas o ‘Especial Eleições’, uma emissão elaborada em conjunto entre o JM, a rádio JM FM e o canal NAMINHATERRA TV.

No estúdio do canal NAMINHATERRA TV, em Câmara de Lobos, a moderação é da responsabilidade do diretor da JM FM, Miguel Guarda, e vão passar nove comentadores divididos por três painéis:

Painel 1: Patrícia Dantas, Elisa Seixas e Milton Teixeira.

Painel 2: João Paulo Marques, Patrícia Agrela e Paulo Alves.

Painel 3: Miguel Silva, Nicolau Fernandez e António Jorge Pinto.

O trabalho jornalístico vai envolver dezenas de profissionais dos três meios de comunicação social e inclui diretos nas principais sedes de campanha das candidaturas que concorrem pelo círculo da Madeira.

Pode acompanhar tudo ao segundo no site jm-madeira.pt