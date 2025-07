É hoje. O PSD recebe os seus militantes para a sua habitual mega reunião anual, no Chão da Lagoa, que usualmente junta largos milhares de apoiantes, mas também outros que ocorrem ao espaço que acolhe aquele que é tido por muitos, o maior arraial realizado na Madeira.

A concentração laranja é realizada a cada ano, desde 1993, tendo se fixado no atual palco, em 2010, salvo 2020 e 2021, em que foi cancelada por causa da pandemia.

A entrada é gratuita e o vasto parque de estacionamento também é de livre acesso.

O PSD disponibiliza ainda transporte coletivo gratuito, tempo para o efeito alugado 120 autocarros, com saída do Funchal a partir das 08h00 e regresso a partir das 17h00.

Numa organização do secretariado do partido, em estreita colaboração com os núcleos de freguesias, representadas em 54 barraquinhas de ‘comes e bebes’, às quais se adicionam ainda espaços da JSD, TSD e Núcleo de Emigrantes.

Em termos de atratividade musical, a principal atração este ano é José Cid, mas do programa de entretenimento fazem parte também Miro Freitas, Roni de Melo, João Vinagre, Vasco Freitas & Galáxia, Garcias, TUMA, GMO Showcase e a Banda Municipal de Câmara de Lobos.

Politicamente falando, ao início da tarde decorrerão os discursos da praxe, tempo de antena concedido ao presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, ao secretário-geral, José Prada, e ao líder da JSD, Bruno Melim, previsivelmente com mensagens de incentivo já para a rentrée política, que nos remete para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

No uso da palavra vai estar igualmente Luís Montenegro, na qualidade de presidente nacional do PSD, sendo expectável que também enfatize a campanha para os municípios, mas igualmente possa trazer algumas respostas a reivindicações de Albuquerque junto da República, recentemente levadas a Lisboa.