Com a entrada em operação, a partir de 1 de julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, será dado início ao período de transição para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.

“Desta forma, está planeada uma transição gradual dos títulos de transporte, tendo sido definidas prioridades na troca dos suportes de títulos de transporte, de forma a evitar a aglomeração de clientes junto das lojas de atendimento”, refere uma nota hoje divulgada.

Assim, os primeiros clientes a trocar o suporte do título de transporte serão aqueles que possuem passes intermunicipais pagos (não gratuitos), com ou sem vinheta combinada, das carreiras interurbanas, isto é, da ex-Companhia dos Carros de São Gonçalo, da SAM, da Empresa de Automóveis do Caniço (EACL), da Rodoeste e da Carreira n.º 81 – Curral das Freiras, da Horários do Funchal. Estes clientes devem dirigir-se desde já à loja onde habitualmente carregam o passe, pois os formulários de requisição do novo passe estão disponíveis para entrega a partir de hoje, dia 5 de junho.

Na mesma nota, é solicitado a todos os demais clientes para não se dirigirem às lojas sem que haja uma comunicação expressa nesse sentido, alertando-se que apenas serão atendidos os clientes indicados anteriormente.

Informa ainda que os clientes titulares dos passes gratuitos (sub-23 e mais de 65) poderão, nesta primeira fase, continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os títulos atuais.

Quanto aos clientes titulares dos restantes passes pagos, estes deverão efetuar o carregamento do seu passe, no prazo e moldes em que sempre fizeram.

O procedimento de troca do passe atual pelo novo Cartão GIRO é o seguinte:

- Recolha de um Formulário próprio para este efeito, na loja onde habitualmente é carregado o passe;

- Preenchimento do Formulário, juntando uma foto atualizada tipo passe;

- Entrega do Formulário na loja onde habitualmente é carregado o passe, pagando o valor do suporte de título/cartão nesse momento;

- Levantamento do novo Cartão GIRO na loja indicada no formulário, com a possibilidade de poder efetuar o carregamento do mês.

No caso dos passageiros da ilha do Porto Santo, está a ser preparada uma solução a divulgar em tempo oportuno, estando assegurada a plena utilização dos transportes públicos a partir de 1 de julho.

O novo sistema de bilhética GIRO entrará em vigor com a nova Rede de Transportes Públicos da Região Autónoma da Madeira, a rede SIGA, que será brevemente apresentada.