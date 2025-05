Três professoras da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro encontram-se a participar numa ação de mobilidade Erasmus+ de observação de boas práticas pedagógicas no centro de formação de adultos CFA Bon Pastor, em Barcelona.

Segundo explica Marco Melo, coordenador do programa Erasmus naquela escola, a iniciativa, integrada no âmbito do programa europeu de mobilidade educativa, teve como objetivo promover o intercâmbio de boas práticas pedagógicas, fortalecer a cooperação entre instituições de ensino europeias e fomentar a inovação no ensino de adultos.

Durante a estadia, que decorrerá até 16 de maio, as docentes terão a oportunidade de acompanhar o trabalho desenvolvido pelos colegas espanhóis nas áreas da educação inclusiva, metodologias ativas e integração de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. A observação direta do funcionamento das aulas, das estratégias de acompanhamento dos alunos e da gestão do currículo permitirá às docentes refletir sobre as suas próprias práticas e adquirir novas abordagens para aplicar no contexto regional.

O CFA Bon Pastor tem uma forte componente de integração social e apoio ao aluno, o que se tem revelado muito inspirador. Além das observações em sala de aula, o programa inclui reuniões com a equipa pedagógica, visitas a projetos locais de educação comunitária e momentos de partilha entre os profissionais de ambas as instituições.

“Este tipo de mobilidade, proporcionado pelo programa Erasmus+, reforça a importância da internacionalização da educação, promovendo uma Europa mais coesa e colaborativa no que diz respeito à aprendizagem ao longo da vida. Para a Escola Brazão de Castro, esta experiência representa um passo significativo na valorização profissional dos seus docentes e no reforço de uma cultura pedagógica aberta, inovadora e centrada no sucesso dos alunos”, conclui o docente.