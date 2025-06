Três navios da armada espanhola aportados no Funchal

Chegaram de manhã cedo, vindos de um exercício naval nas Canárias (Sinkex-25) e estão aportados no Funchal, três navios da Armada de Espanha (Tornado, Cartagena e Carnota).

Numa publicação no Facebook, Paulo Melich Farinha, entusiaste de navios, assinala que o rei Felipe VI, no passado dia 6, embarcou no arsenal de Las Palmas a bordo do BAM Tornado, para presidir à revista naval.

Ao longo do dia, as embarcações militares tiveram a companhia do navio de cruzeiros Ventura, que chegou por volta das 7h00, vindo de Southampton, e largou às 17h00, com destino a Santa Cruz da La Palma.