Decorre a cerimónia alusiva ao 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Palácio de São Lourenço.

Depois da atuação da banda militar da Madeira, no átrio do edifício histórico, segue-se o discurso do representante da República.

No evento, serão entregues insígnias honoríficas a Maria Góis Ferreira, Raimundo Quintal, Rocha da Silva, e ainda à Escola Secundária Francisco Franco e ao Externato da Apresentação de Maria.

De salientar que a cerimónia conta com as mais altas individualidades regionais civis, incluindo os deputados eleitos pelo círculo da Madeira para o Parlamento nacional.