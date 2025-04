Na semana passada, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco celebrou o jogo tradicional madeirense do Balamento, promovendo a união e a valorização das tradições culturais regionais. Esta atividade, idealizada e dinamizada pelo projeto “Escola Positiva de Todos e Para Todos”, contou com a participação ativa de professores, pessoal não docente, alunos, técnicos de ensino e seguranças, reforçando “o espírito comunitário que nos caracteriza”, afirmou o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos.

A culminação desta atividade deu-se no dia 1 de abril, junto ao bar dos alunos, com uma cerimónia festiva de entrega de prémios. O evento foi animado com um pouco de música e contou com a presença especial do Sr. Positivo, a mascote do referido projeto, simbolizando os valores de positividade e cooperação que promovemos diariamente. “Todos os participantes, independentemente do resultado, foram agraciados com um saco de amêndoas tradicionais, gentilmente doadas pela cadeia de supermercados Continente, a quem expressamos o nosso profundo agradecimento pelo apoio e generosidade”, conta ainda o responsável numa nota enviada à redação.

“Agradecemos a todos os envolvidos pelo entusiasmo e espírito desportivo demonstrados. Ao mantermos vivas as nossas tradições culturais e ao promovermos um ambiente escolar positivo e inclusivo, fortalecemos os laços que nos unem enquanto comunidade educativa. Continuemos juntos neste caminho de valorização das nossas raízes e de construção de um futuro mais positivo para todos”, conclui.