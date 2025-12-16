II Liga: Marítimo sem alterações no onze para receção ao Benfica B

O Marítimo recebe esta tarde, a partir das 15h00, o Benfica B, no duelo que encerra a 14.ª jornada da II Liga. A partida deveria ter ocorrido no último domingo, mas foi adiada para hoje devido à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira no fim de semana passa.
Para este encontro, o técnico verde-rubro Miguel Moita voltou a apostar no mesmo onze que na semana passada triunfou sobre o Torreense, por 2-0.
Onze titular do Marítimo: Samu Silva, Rodrigo Andrade, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.
No banco de suplentes maritimista: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Francisco Gomes Enrique Peña Zauner, Martim Tavares e Preslav Borukov.
Onze titular do Benfica B: Diogo Ferreira, Leandro Santos, Joshua Wynder, Gonçalo Oliveira, José Neto, Martim Ferreira, Tiago Freitas, Diogo Prioste, Ivan Lima, Francisco Silva e Olívio Tomé.
No banco de suplentes lisboeta: Ricardo Ribeiro, Kevin Pinto, Tiago Parente, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira, Miguel Figueiredo, Francisco Neto, Jelani Trevisan e Peter Edokpolor
Em caso de empate ou vitória, o conjunto madeirense, que está em 1.º lugar com os mesmos 29 pontos que o Sporting B assume a liderança isolada da prova à condição. Por sua vez o Benfica B está no 16.º lugar, em zona de play-off de manutenção, com 14 pontos, mais dois que as equipas abaixo da linha de água, Paços de Ferreira e Portimonense.
