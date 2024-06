O debate do Programa do Governo acaba de ser interrompido, após o presidente do Governo Regional ter comunicado que deu entrada no parlamento em requerimento a solicitar a retirada do documento.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira deixou a secretária regional da Inclusão terminar a sua intervenção inicial, para comunicar à câmara que a chegada do requerimento e a retirada do Programa.