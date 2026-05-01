Samu junta-se aos adeptos na festa da subida e do título do Marítimo

O jogo da consagração do Marítimo já terminou, mas a festa continua bem viva nos Barreiros. Entre os protagonistas está Samu, guarda-redes e uma das figuras mais influentes na campanha que garantiu a subida de divisão. Longe de qualquer postura de vedeta, o guardião da equipa orientada por Miguel Moita fez questão de celebrar junto dos adeptos, marcando presença na Fan Zone.
Este espaço tornou-se o epicentro das comemorações após a vitória frente ao Leixões, que confirmou não só a promoção à I Liga, mas também a conquista do título da II Liga. Milhares de adeptos permanecem no estádio, num ambiente de euforia, a partilhar momentos com jogadores e equipa técnica. A comunhão entre equipa e adeptos reflete a importância deste regresso ao principal escalão do futebol português, num dia que ficará na memória dos maritimistas.
DO FIM AO INFINITO
Naquela quarta-feira, o Comandante da Polícia de um belo distrito perdido nas funduras de um país africano andava alucinado, a cuspir pólvora para todos...
Comunidade lusa enlutada uma vez mais pela interrupção criminosa de duas vidas, casal de emigrantes oriundo da Ilha da Madeira, ocorrido em Mafikeng (agora...
O encerramento do ciclo comemorativo do cinquentenário do 25 de Abril coincide com um momento politicamente revelador: a reinterpretação da história recente...
Na semana transata, teve lugar, na nossa Região, uma Cimeira Parlamentar entre os Grupos Parlamentares do PSD Madeira e do PSD Açores, sob o lema “50 anos...
Teve recentemente lugar o Congresso do PSD-Madeira. Das muitas intervenções sobressai uma linha comum: a defesa intransigente e genuína da nossa Autonomia...
Absolutamente incontornável, na história contemporânea portuguesa, é o simbolismo associado à “Revolução dos Cravos”, celebrado a 25 de abril, e o “Dia...
Numa dessas horas em que se vê a vida acontecer, qual observador invisível que contempla o que o rodeia sem interferir, constatei a dura realidade da vida...
Governar o concelho que me viu nascer é a honra de uma vida; ter a oportunidade de melhorar aquilo que me foi confiado pela população é um desafio que...
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há cinquenta e dois anos, ao raiar da madrugada, os cravos floresceram nos canos das espingardas e Portugal acordou para a liberdade. Um dia que mudou...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
Miguel Albuquerque e o filho Afonso atuaram esta noite no Tributo a Luís Jardim, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.
O presidente do Governo Regional...
Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira, que comemora o Dia do Trabalhador.
De acordo com o resultado do sorteio, o prémio vencedor tem...
Muitas pessoas juntaram-se hoje no Parque de Santa Catarina para assistir ao concerto ‘Tributo a Luís Jardim’, numa homenagem ao legado artístico e humano...
Um turista estrangeiro ficou hoje ferido na sequência de uma queda a bordo de uma embarcação de recreio que realizava um passeio ao largo da zona sul da...
A Junta de Freguesia de Machico promoveu mais uma edição do tradicional Concurso de Maios, reforçando uma das mais emblemáticas manifestações culturais...
O jogo da consagração do Marítimo já terminou, mas a festa continua bem viva nos Barreiros. Entre os protagonistas está Samu, guarda-redes e uma das figuras...
A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, enalteceu hoje a “brilhante conquista” do título de campeão da 2.ª Liga...
O cantor português João Pedro Pais é o mais recente nome confirmado no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, com atuação agendada para o último dia do...
A artista madeirense Petra Gomes está confirmada no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, com atuação marcada para o dia 26 de julho.
Natural do Funchal,...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje a União Europeia (UE) de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como...