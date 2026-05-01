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Samu junta-se aos adeptos na festa da subida e do título do Marítimo

    Samu junta-se aos adeptos na festa da subida e do título do Marítimo
    Samu está a confraternizar com os adeptos na Fan Zone
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
01 Maio 2026
19:52

O jogo da consagração do Marítimo já terminou, mas a festa continua bem viva nos Barreiros. Entre os protagonistas está Samu, guarda-redes e uma das figuras mais influentes na campanha que garantiu a subida de divisão. Longe de qualquer postura de vedeta, o guardião da equipa orientada por Miguel Moita fez questão de celebrar junto dos adeptos, marcando presença na Fan Zone.

Este espaço tornou-se o epicentro das comemorações após a vitória frente ao Leixões, que confirmou não só a promoção à I Liga, mas também a conquista do título da II Liga. Milhares de adeptos permanecem no estádio, num ambiente de euforia, a partilhar momentos com jogadores e equipa técnica. A comunhão entre equipa e adeptos reflete a importância deste regresso ao principal escalão do futebol português, num dia que ficará na memória dos maritimistas.

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