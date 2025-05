Há trabalhadores de Águas e Resíduos da Madeira (ARM) que dizem-se excluídos do aumento salarial. É o caso de alguns do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas.

Dario Ferreira, dirigente nacional, recorda que o aumento é de 30 euros. O JM informou hoje, por lapso, que o pedido de subida salarial era de 30 por cento.