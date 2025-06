O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, deu hoje posse ao presidente do Conselho Regional da Madeira, Artur Jorge Baptista, e à presidente do Conselho de Deontologia da Madeira, Filipa Nepomuceno, bem como aos membros dos respetivos Conselhos eleitos para o triénio 2025-2027.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal e contou com uma presença especial: a ‘Toga’, Inteligência Artificial que foi coapresentadora do evento e que deu ao longo da iniciativa um ar da sua graça.

O nome não foi escolhido ao acaso, pois foi inspirado no traje profissional, preto e comprido, dos advogados.

Refira-se que o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, que hoje tomou posse para o triénio 2025-2027, tem como presidente Artur Jorge Baptista, Clara Conde como vice-presidente, Filipa Torres Martins, José Ambrósio Jardim, Joana Ramos e Zita Sousa como vogais.

Já o Conselho de Deontologia da Madeira é presidido por Filipa Nepomuceno e tem como vice-presidente Marcolino Félix Pereira e vogal Ana de Portugal, contando ainda com vogais não inscritos na Ordem dos Advogados Maria Clara Vieira, José Eduardo Alves e Rui Ludgero Gonçalves.