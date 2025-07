O PSD promoveu na manhã deste sábado uma reunião do seu Conselho Regional, que decorreu em Santa Cruz, no qual Miguel Albuquerque apelou à mobilização para o Chão da Lagoa, reiterando o objetivo de vencer as Autárquicas e garante luta acérrima pela Autonomia na República

Lembrando que “quem faz o PSD/Madeira um partido vencedor são os Militantes” e que é muito importante “que o partido mantenha e reforce a sua estratégia de proximidade à população, às famílias, aos empresários e aos trabalhadores”, o presidente do PSD/Madeira, reiterou, aquando da abertura do Conselho Regional, a importância de vencer as próximas eleições autárquicas, de outubro, como forma de “garantir que o projeto de desenvolvimento integral da Região se cumpra localmente, em cada um dos onze concelhos”.

Ocasião em que fez questão de sublinhar e agradecer a disponibilidade dos candidatos que abraçam este desafio político, um desafio que mais não é do que prestar um serviço público à população, sempre a seu favor, independentemente do local onde esta se encontra.

Miguel Albuquerque que, a par deste objetivo, assumiu, igualmente, que, depois da Festa do Chão da Lagoa e a par do trabalho pela vitória nas Autárquicas, é igualmente fundamental que se reforce a luta pela resolução dos dossiês pendentes na República. “Assegurada a estabilidade política na Madeira e tendo já aprovados o Programa do Governo e o Orçamento, neste momento temos de reiterar a nossa luta na República”, disse, vincando que não vai pactuar com mais desconsiderações do Governo Central e que é tempo da Região ver respeitadas as suas legitimas aspirações autonómicas.

Líder dos Social-democratas que, ainda na sua intervenção, apelou à forte mobilização de todos os Militantes para a Festa do Chão da Lagoa que se assinala no próximo dia 20 de julho, como forma desta ser mais uma grande manifestação de força rumo à vitória nas Autárquicas.