Depois do sucesso das edições anteriores, o restaurante Terreiro volta a oferecer uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

De 3 de maio a 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h00.

Com as temperaturas a aumentar, há ainda mais vontade de desfrutar de bons momentos à mesa e deliciar-se com sabores de eleição. Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

As portas abrem-se para uma receção calorosa ao sabor de uma Poncha à Terreiro ou de uma refrescante limonada caseira. Segue-se um menu cuidadosamente elaborado para cada jantar composto por couvert, entradas, pratos de peixe e de carne. Cada refeição termina com uma irresistível sobremesa. Com um toque de frescura e autenticidade, uma variedade de ingredientes é proveniente da horta do chef, garantindo os melhores sabores. O cardápio também oferece opções vegetarianas, veganas e, ainda, um menu para os mais pequenos.

Com o selo da Savoy Signature, o Terreiro Fire Pit transforma os jardins do restaurante Terreiro num espaço de partilha à volta do fogo.

Para proporcionar um conceito gastronómico de excelência, o restaurante limita o jantar a 25 participantes.