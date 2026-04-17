Termómetros vão atingir os 22ºC esta sexta-feira

Os termómetros, esta sexta-feira, vão variar entre as 16ºC e os 22ºC na ilha da Madeira e entre os 15ºC e os 19ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
São esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.
Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando porv ezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
Quanto ao estado do mar, a costa norte da Madeira deverá registar ondas de noroeste com dois a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a dois metros. Já na costa sul são esperadas ondas do quadrante sul com um a 1,5 metros.
Por fim, no que diz respeito à temperatura da água do mar, essa deverá rondar os 17/18ºC.
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