Hoje será um dia quente na Madeira, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a apontar para temperaturas que podem chegar aos 27ºC de máxima, sendo a mínima de 20ºC.

De acordo com as previsões do IPMA para esta quinta-feira, o Arquipélago da Madeira terá céu com períodos de muita nebulosidade, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira a partir da manhã.

Há ainda possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste e terras altas da ilha da Madeira.

Quanto à região do Funchal, as previsões são de céu parcialmente nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).