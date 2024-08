Bom dia!

- A partir 10h30, entre a Praça do Município e a Avenida Arriaga, vão desfilar os grupos que participam no festival ‘Funchal Folk – Arraial do Mundo’. Ao longo do percurso, os grupos irão atuar.

- Pelas 11h30, no Museu Etnográfico da Madeira, tem lugar a iniciativa ‘Sabores no Museu’, desta feita com ‘a tradicional água de bacalhau’, com Sandra Cardoso, conhecida como a ‘Biqueira’.

- O Centro Cultural John dos Passos acolhe, às 17h00, a abertura das festas da Ponta do Sol, com a exposição ‘História e Vivências do Solar dos Esmeraldos – Lombada da Ponta do Sol’.

- A paróquia de Santo Amaro, Funchal, vai assinalar às 19h00, com uma eucaristia, o 90.º aniversário natalício do cónego Manuel Freitas Luís.

- Às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, decorre a inauguração da exposição ‘Memórias da Cidade’, iniciativa integrada nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal.

- Em São Vicente, o palco recebe a partir da 20h00 muita animação com os Spot The Difference. Às 21h00, o concurso ‘Vozes do Norte’. Pelas 22h30, a atuação do artista nacional Syro. O DJ Waga encerra a noite.

- Para assinalar os 516 anos da cidade do Funchal, às 21h00, no auditório do Jardim Municipal, tem lugar o concerto ‘Coração na Boca’ com a participação de Mela, Diana Duarte, Guilherme Gomes, João Borsch, Marco Olival Elisa e Tiago Sena Silva.