A Comissão de Honra das comemorações dos 50 anos da Autonomia é composta por 50 ilustres madeirenses de diversas áreas da política e da sociedade regional.

No dia em que a Madeira celebra, pela primeira vez, o feriado do Dia da Autonomia, revelamos a composição da Comissão de Honra, que contém 11 personalidades da área do poder, 11 do arco da oposição e 11 presidentes de Câmara, sendo os restantes 17 provenientes da sociedade civil.

Na lista há a presença de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional, deputados e ex-deputados, atual e anteriores presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, autarcas, presidentes de clubes desportivos, um treinador de futebol, empresários, gestores, representantes da Igreja, sindicalistas, o juiz presidente da Comarca da Madeira, antigos secretários regionais, ex-atletas olímpicos, conselheiros das comunidades madeirenses e ainda representantes da Assembleia Constituinte.