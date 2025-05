A Ordem dos Engenheiros na Madeira, através do Colégio de Engenharia Civil, organiza, em parceria com a Rothoblaas, amanhã e quarta-feira, às 17 horas, duas tardes de engenharia com o tema ‘Soluções integrais de projeto para obra com Madeira’.

Dedicadas, sobretudo, a profissionais da área da engenharia e arquitetura, estas sessões pretendem debater as principais exigências técnicas e detalhes construtivos a considerar na fase de projeto, com destaque para: sistemas de fixação, soluções de impermeabilização, tratamento da acústica, eficiência energética, durabilidade e resistência ao fogo.

Com base em casos de estudo reais, esta apresentação proporcionará uma visão abrangente das soluções inovadoras no setor da construção em madeira focando em coberturas, pavimentos e revestimentos.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia através do link: https://www.ordemdosengenheiros.pt/regiao-madeira/pt/eventos/tardes-de-engenharia-solucoes-integrais-de-projeto-para-obra-com-madeira/