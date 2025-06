O calor continua a fazer-se sentir, com grande intensidade, na manhã deste domingo. Na estação do Pico Alto a temperatura máxima fixou-se, pelas 09h00, nos 27ºC.

No Funchal, a máxima mais elevada desde as 00h00 manteve-se nos 24ºC e a mais baixa foi registada no Santo da Serra (17,7ºC).

A segunda estação meteorológica, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a assinalar a temperatura máxima mais alta foi o Chão do Areeiro, com 25,7ºC, seguida do Pico do Areeiro (25ºC).