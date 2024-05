Bom dia e bom fim de semana!

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), o Café Memória da Madeira Presencial, com o tema ‘Criatividade com a poesia Haiku’, com a poetisa e enfermeira Gilberta Abreu.

- Pelas 10h00, na Praça do Povo, vai decorrer a abertura oficial da 11.ª edição do Madeira Classic Car Revival, uma organização do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira.

- O Sindicato dos Professores da Madeira apresenta, às 10h30, o relatório do Estudo sobre o Envelhecimento e o Desgaste dos Docentes da RAM. A leitura dos resultados conta com o professor Henrique Oliveira, coordenador do estudo, e João Carlos Melo, psiquiatra.

- Na Ribeira Brava, no Museu Etnográfico da Madeira, das 10h30 às 11h30, a oficina sensorial ‘Afetos, Arte e Natureza’ com o tema ‘Tecendo a Natureza’.

- Às 11h30, no MadeiraShopping, Piso 0, a última atuação do Ciclo de Concertos, com o Coro do Curso Artístico Especializado do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM).

- Na igreja da Sé, às 12h00, o concerto com o Estúdio de Música Antiga.

- Entre as 15h30 e as 20h00, nos jardins do Terreiro, Savoy Palace, vai decorrer o evento com 25 produtores nacionais de vinho para o público em geral. A manhã é reservada aos profissionais da área a partir das 11h30 e termina às 13h30.

- Às 16h00, na FNAC do MadeiraShopping, a apresentação do livro ‘Filhos da Chuva’, de Álvaro Curia.

- O espetáculo ‘A Longa Ceia de Natal’, com encenação de Élvio Camacho, pela Teatro Feiticeiro do Norte, sobe ao palco do Teatro Baltazar Dias pelas 20h00.

- A Associação Avesso leva aos jardins do Museu da Quinta das Cruzes, às 20h00, ‘Sonho de uma Noite de Verão’, de William Shakespeare.