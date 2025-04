SPA: Direitos de autor valem 1,2 milhões

A delegação regional da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) cobrou, no ano passado, na Madeira, mais de 1,2 milhões de euros, destaca o JM na manchete da edição deste domingo. Saiba também, que está é a região onde mais tem subido o valor das taxas.

O funeral do Papa Francisco foi um momento comovente que juntou mais de 400 mil pessoas nas ruas de Roma. Jornalista e vaticanista partilha com os leitores do JM como foi sentida esta despedida.

Dentro de dias, reúne-se o conclave para a escolha do próximo chefe da Igreja Católica, que conta com a participação de um cardeal madeirense. Na Madeira, é preservado o papamóvel que nos anos 90 transportou o Santo Papa Paulo VI, na visita realizada à ilha, um assunto para ler na rubrica ‘Perdidos e Achados’.

Em Ocorrências, homem invadiu o cemitério de São Martinho com um carro roubado e fugiu, é outro destaque nesta edição.

Outros assuntos. Projeto de inclusão ajudou 34 pessoas em ano e meio e a Câmara do Funchal conta preencher vagas para guardas noturnos até setembro.

Estas são as chamadas à primeira página, mas há mais para ler no JM.