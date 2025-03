João Pedro Vieira, comentador do programa Política 5.0, da rádio 88.8 JMFM, reagiu à sondagem da Intercampus para o JM, que revela que o PSD deverá ficar perto da maioria absoluta nas eleições regionais do dia 23 de março.

“A sondagem que o JM publica hoje é de facto muito surpreendente, muito surpreendente porque o resultado do PSD parece indiciar que este partido não é minimamente afetado pelo que aconteceu ao longo dos últimos meses envolvendo o Governo, nomeadamente os casos que acabaram por fazê-lo cair”, afirmou.

O comentador referiu ainda que o resultado do JPP não traduz qualquer crescimento significativo, apesar do contexto político recente. “Muito surpreendente pelo resultado do JPP, que acaba por não capitalizar qualquer tipo ou grau de descontentamento que eventualmente exista na sociedade madeirense”, considerou.

Outro ponto sublinhado por João Pedro Vieira foi a possibilidade de a direita conquistar uma maioria absoluta no próximo ato eleitoral. “Muito surpreendente também pelo facto da direita obter uma maioria absoluta, isso não só pelo PSD, mas também juntando os restantes deputados eleitos pelos outros partidos. Eu julgo que ‘muito surpreendente’ são mesmo as duas palavras que melhor caracterizam a sondagem de hoje. Veremos o que é que acontece no próximo domingo, dia 23 de março”, concluiu.