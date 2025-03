João Paulo Marques, comentador do programa Política 5.0 da rádio 88.8 JM FM, considerou hoje que a sondagem hoje divulgada no Jornal, têm duas notas principais: “um crescimento surpreendente por parte do PSD e uma queda, também ela surpreendente do JPP e do PS”.

Do ponto de vista do PSD e numa análise aos resultados da sondagem da Intercampus, João Paulo Marques refere que parece que o PSD não pode já celebrar com muita alegria. Embora seja uma antecipação positiva, era o maior erro que o PSD poderia cometer, entrar em euforias desmesuradas. “É preciso cabeça fria nas hostes sociais-democratas”, disse.

Do ponto de vista do PS e do JPP “estou muito curioso para perceber qual será a reação a este ‘balde de água fria’”.

Em reação à sondagem que faz manchete no JM de hoje, o comentador político na nossa rádio, corrige que os resultados do PS são mais “um balde de água morna”. “Não havia grande expetativa de grande resultado eleitoral. Mas o balde de água fria é muito maior para o JPP, que se dizia preparado para governar. A confirmarem-se estes resultados, parece que podemos dizer que os eleitores acabam por responsabilizar os partidos que fizeram cair o Governo regional”.