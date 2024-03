Pese a sondagem Intercampus para o JM e 88.8 projetar a perda de um deputado, em caso de eleições antecipadas para breve, Miguel Castro mantém uma inabalável confiança no trabalho que o Chega Madeira vem realizando e crê que na data certa os madeirenses saberão fazer a melhor escolha.

Na sondagem em análise, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria para 14, o JPP manteria os atuais cinco, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

O líder regional do Chega constata que “é uma sondagem que nos dá assento parlamentar, com uma diferença de menos um deputado”.

Contudo, ressalva, “as sondagens são sondagens e vamos depois a ver. Os madeirenses e os porto-santenses serão são soberanos na data das eleições, se as houver. Porque nesta altura não sabemos se irá haver, realmente, eleições, pois só no dia 24 ou 25 o Presidente da República irá se pronunciar sobre a situação política na Madeira”.

Por agora, Miguel Castro diz ser “uma sondagem que nos dá ânimo para continuar o nosso trabalho, aqui a nível parlamentar e, obviamente, tal como vimos vindo a dizer ao longo do tempo, desde que iniciamos este processo político, queremos honrar todos os votos que os madeirenses e porto-santenses nos confiarem”.