Edgar Silva, n.º 1 da lista da CDU já reagiu à sondagem da Intercampus para o JM / 88.8 JMFM, que o colocaria de volta à Assembleia Regional, ressalvando que “as sondagens dão indicadores de tendências e apresentam possibilidades”, mas confirmando que “temos encontrado muitas pessoas na rua que dizem que a CDU tem de voltar ao Parlamento, porque faz falta. A essas pessoas, dizemos que para a CDU voltar, precisa de votos”.

Assim, “o mesmo dizemos em relação às sondagens: não basta que nos digam que seria justo a CDU voltar. É preciso transformar isso em voto, porque o voto é que conta”.

Edgar Silva reforça que “interpretamos aquilo que vamos ouvindo, e que vai ao encontro da sondagem, que a grande novidade destas eleições poderá efetivamente ser a eleição e deputados da CDU, que é o regresso da voz e da luta da CDU ao Parlamento”.

Mas, “o importante é que não basta a intenção, não basta o reconhecimento, importante é o voto no dia 23 e penso que tudo está em aberto”.

Numa abordagem mais geral, que daria um vitória expressiva da direita, inclusive com possibilidades de maioria absoluta para o PSD, Edgar Silva diz que “penso que são indicações que são significativas, são tendências que podem estar presente na sociedade, mas vamos ver no dia do voto como é que tudo isto se traduz. Agora, são tendências que não podemos subestimar”, expressa Edgar Silva

Refira-se que a primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.

A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.