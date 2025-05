Este ano as Marchas Populares Solidárias, que fazem parte da Festa dos Altares de São João, que se realiza, de 20 a 24 de Junho, na Freguesia da Sé, na zona da Praça do Carmo, Rua da Figueira Preta e Travessa dos Reis irão contar com a presença de oito instituições, onde se inclui a Sociohabitafunchal.

Nesse sentido, a vereadora Helena Leal visitou, ontem, a Oficina Solidária e o Centro Comunitário da Quinta Josefina, onde estão a ser confecionadas os trajes para as Marchas Populares Solidárias de 2025, pelos utentes e funcionários dos Centros Comunitários da empresa municipal Sociohabitafunchal.

No ‘marchódromo’ da Rua Fernão de Ornelas estarão envolvidos, neste evento, cerca de 550 pessoas, sendo que a Sociohabitafunchal terá a seu cargo um grupo com 75 participantes, sob o tema ‘Passos com tradição’, inspirado na calçada madeirense.

Helena Leal, vereadora que tutela a empresa municipal Sociohabitafunchal, ressalvou, na visita, a importância deste “grande evento na dinâmica das dezenas de famílias envolvidas no processo, promovendo a inclusão de todos valorizando as competências de cada uma das pessoas envolvidas, integrando-as neste grande evento cultural e social do Município do Funchal, valorizando-as pelo compromisso assumido ao longo do processo de preparação, mas acima de tudo, no papel de atores principais desta grande festa.”

Refira-se que, nesta edição, das Marchas Populares Solidárias, a Fernão de Ornelas terá uma decoração integrada na Bienal de Arte e Design do Funchal, presentemente a decorrer e que será efetuada pelas instituições participantes com recurso a materiais sustentáveis e reciclados.