Foi sinalizado esta manhã, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, um sismo com epicentro a Noroeste do Porto Moniz.

O abalo aconteceu pelas 9h17 e, quanto à magnitude, foi de 2.8 na escala de Richter.

O tremor de terra foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago da Madeira e, para já, não há conhecimento de ter sido sentido pelas populações.